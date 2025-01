Nerdpool.it - Carry-On 2 – Netflix sta pensando ad un sequel?

Jaume Collet-Serra è pronto a salire a bordo del secondo capitolo di-On. Il thriller di– che vede protagonista il vincitore del Golden Globe Taron Egerton (Rocketman) nei panni dell’agente della TSA Ethan Kopek, ricattato da un misterioso viaggiatore (Jason Bateman) per far passare un pacco mortale attraverso i controlli dell’aeroporto – ha ottenuto la più alta apertura per un film dinel 2024 quando è stato presentato il 13 dicembre.-On è diventato il titolo più visto della settimana ed è entrato nella Top 10 diin 93 Paesi con quasi 100 milioni di visualizzazioni nei primi dieci giorni, e a gennaio è entrato nella classifica dei film in lingua inglese più popolari di tutti i tempi al quinto posto.Ma nonostante gli ascolti record e le recensioni positive della critica, Collet-Serra rivela che “non ci sono piani” per un