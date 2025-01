Ilgiorno.it - Ancora due mesi alla fine dei lavori

Seicentomila euro di argine contro gligamenti nella galleria della nuova Lecco – Bbio, il raccordo della Statale 36 per la Valsassina. Il numero uno di Anas Lombardia ha incontrato i sindaci di Bbio Giovanni Bruno Bussola e di Pasturo Pierluigi Artana in rappresentanza dei colleghi della zona. Oggetto della riunione: la nuova Lecco – Bbio, interrotta e chiusa a più riprese per frane egamenti. Idi messa in sicurezza in seguito al crollo di un costone di roccia che a dicembre 2020 ha travolto la SS 36 dir, piombando addosso a un fruttivendolo di 24 anni e a suo zio di 66 miracolosamente sopravvissuti, dovrebbero concludersi entro ladi marzo, in pesante ritardo rispetto a quanto promesso dal ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, con l’innalzamento della barricata in blocchi di cemento a protezione della strada.