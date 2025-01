Gqitalia.it - American Primeval avrebbe potuto essere un incontro tra Game of Thrones e il mito della frontiera americana, se solo avessimo potuto vedere qualcosa

SPOILER ALERT - L'articolo contiene alcuni dettagli relativi alla trama di-Quando riesci a comprendere visivamente cosa sta succedendo in, la nuova miniserie Netflix che cattura la grinta, il sangue e la sporcizia del Far West nell'era del Destino Manifesto, è davvero bello.Immaginatelo come un road movie ambientato in un periodo storico, non molto diverso da The Last of Us nella sua rappresentazionedecadenzaciviltà,barbarie spietata e degli atteggiamenti animaleschi che adottiamo per autoconservazione. (Anche senza apocalisse da funghi mutanti, il mondo diè ugualmente desolante) Betty Gilpin di Glow interpreta una gentildonna benestantecosta orientale che, insieme al suo giovane figlio Devin (Preston Mota), segue le tracce del marito a ovest, sperando di riunirsi a lui nella città di Crook Springs, nello Utah.