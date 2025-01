Nuovasocieta.it - Alla Dakar 2025 il sedile hi-tech che riscrive la sicurezza offroad

Anticipare le normative dipiù complete e avanzate, preservare i piloti da traumi invalidanti, creare innovazione sempre più performante: questi e altri ancora sono i target della partnership fra Sabelt, leader mondiale nellaper il motorsport, e The Dacia Sandriders, la scuderia Dacia nata per affrontare le competizioni più estreme come la, una delle più impegnative al mondo. Partita il 3 gennaio scorso da Bisha in Arabia Saudita, la 47esima edizione della gara si sta svolgendo su un percorso di quasi 8mila chilometri, concludendosi il 17 gennaio prossimo sulla costa orientale della penisola araba a Shubaytah. Il nuovo?Sabelt Rally Raid nasce proprio per affrontare queste sfide, e racchiude al suo interno diverse innovazioni: dall’utilizzo del materiale Auraloop sviluppato da Forvia, tra i principali?fornitori dell’industria automobilistica a livello mondiale, con Indorama Ventures, uno dei leader mondiali nella produzione e nel riciclo del poliestere,progettazione in partnership con la Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) e Prodrive, azienda tecnologica dedicata all’automotive, per soddisfare i requisiti del futuro regolamento che renderà obbligatori i sistemi di sospensione a partire dal 2026.