Inter-news.it - Zinchenko più di un’idea, dall’Inghilterra sicuri: l’Inter prepara l’offerta!

Leggi su Inter-news.it

guarda al mercato inglese e mette nel mirino Oleksandr, terzino dell’Arsenal. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il club nerazzurro sarebbe pronto are un’offerta per il laterale ucraino.IN USCITA –è finito ai margini dell’Arsenal, complice anche l’arrivo di nuovi rinforzi. L’ex Manchester City era arrivato all’Arsenal con grandi aspettative, diventando inizialmente il titolare sulla corsia sinistra e contribuendo alle ambizioni dei londinesi, anche se negli ultimi mesi si è un po’ perso dopo gli arrivi prima di Jurrien Timber e di Riccardo Calafiori successivamente. In questa stagione ha disputato appena due presenze da titolare in Premier League.: Inter suOFFERTA VICINA – Secondo quanto riportato dal Sun,esse delpernon è casuale.