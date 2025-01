Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns vs. Jacob Fatu, il grande incontro che la WWE potrebbe rimandare

L’ascesa diall’interno della WWE è stata un argomento di discussione dietro le quinte, con importanti piani che sarebbero stati messi in moto per spingerlo come una delle principali star dell’azienda. Billi Bhatti, nel podcast Dirty Sheets Backstage, riporta che la WWE aveva inizialmente preso in considerazione unad alto profilo traa WrestleMania 41, prima che i piani cambiassero drasticamente.Bhatti ha rivelato che, intorno al periodo di Bad Blood, la WWE aveva una visione chiara per l’evento, con diversi incontri già pianificati: “C’era Seth Rollins contro CM Punk, Logan Paul contro John Cena, una rivincita tra Becky Lynch e Rhea Ripley, Tiffany Stratton contro Charlotte Flair, e The Rock contro Cody Rhodes, con eventualmenteaggiunto al match” ha spiegato Bhatti.