Wada gli Usa bloccano un pagamento da 36 milioni di dollari

Lettera43.it - Wada, gli Usa bloccano un pagamento da 3,6 milioni di dollari

Gli Usa hanno deciso di interrompere i pagamenti alla, l’agenzia mondiale antidoping. Come ultimo atto di uno scontro iniziato ormai da tempo, gli Stati Uniti hanno infatti bloccato la quota annuale da 3,6dida versare all’organismo di controllo dello sport. In risposta, quest’ultimo ha affermato che i rappresentanti americani non sono più idonei per partecipare al consiglio di fondazione e al comitato esecutivo. La decisione statunitense arriva in protesta con una discussa autorizzazione che laconcesse a 23 nuotatori cinesi nel 2021 per partecipare all’Olimpiade di Tokyo. Sei mesi prima, erano stati trovati positivi a una sostanza dopante, ma furono assolti per «contaminazione accidentale» e poterono partecipare ai Giochi. Da allora si è sviluppato un vero e proprio braccio di ferro con un continuo scambio di accuse.