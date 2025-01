Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani regolare ilalmeno in queste ore su strade ed autostrade della capitale bravi rallentamenti si registra al momento solo sulla tangenziale est altezza Salaria verso San Giovanni domani venerdì 10 gennaio previsto lo sciopero di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 nel trasporto pubblico l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da autoservizi Troiani e autoservizi Tuscia ed in tema di trasporto pubblico per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo la metro ci resta chiusa per sei mesi ma solo in orario serale fino al 27 giugno ultima corsa alle 20:30 da pantano e poi alle 21 da San Giovanni I treni sono sostituiti da bus lavori di notte su via Cilicia fino al 20 di Jane in fascia oraria 22 5:30 chiuso il tratto tra Piazza Galeria e via Cristoforo Colombo in questa direzione deviazioni anche per il trasporto pubblico ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito