Sonia Bruganelli colpevole del licenziamento dell'agente di Bonolis? Parla Lucio Presta

è la nuova agente di Paolo. Dopo 35 anni di collaborazione con uno dei manager più potenti della Tv italiana, l’ex moglie del conduttore prende il posto di. Le dichiarazioni del colosso del management svelerebbero la verità dietro al. I dettagli Un “matrimonio” durato ben 35 anni quello tra Paolo; il noto imprenditore e manager dei volti noti più iconici della televisione italiana.Il rapporto tra i due finisce all’inizio del 2025 per fare spazio ad un nuovo e inatteso sodalizio: quello tra Paolo e l’ex moglie, oggi manager del conduttoreMa cos’è successo tra? Stando a quanto riporta lo stesso conduttore, non ci sarebbero stati apparenti problemi tra i due, o meglio, Paolo non si sbilancia e con diplomazia annuncia la fine del rapporto tra l’agenzia di management e la propria.