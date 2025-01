Lettera43.it - Sheinbaum replica a Trump: «Chiamiamo gli Usa ‘America Mexicana’»

Claudia, presidente del Messico, hato alla proposta di Donalddi rinominare ‘Golfo d’America’ il Golfo del Messico con la controproposta di chiamare da adesso in poigli Stati Uniti. «Suona bene, no?», ha detto con tono sarcastico,in conferenza stampa, piazzandosi davanti una cartina geografica e ricordando che, durante la guerra di indipendenza, il suo Paese (che comprendeva anche buona parte degli Stati Uniti) fu indicato nella Costituzione di Apatzingán del 1814 comeMessicana’.Donald(Getty Images).ha inoltre sottolineato che il bacino oceanico delimitato dalla dagli Stati Uniti, dagli Stati orientali del Messico e dall’isola di Cuba è noto come Golfo del Messico dal 1607.LEGGI ANCHE:e il marito messicano dell’ambasciatrice in Usa ZappiaClaudia(Getty Images).