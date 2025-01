Sci alpino | Shiffrin torna sugli sci dopo l’infortunio le date del rientro

Leggi su Sportface.it

Mikaelata a sciare. La stella statunitense, infortunatasi a Killington in gigante nello scorso novembre, ha fatto sapere sui social di un suo ritorno all’attivitàquasi due mesi. Non sono state fornite indicazioni sulufficiale alle gare. Sicuramente ci sarà ancora da aspettare. L’obiettivo sono sicuramente i Mondiali di Saalbach, in programma a metà febbraio. Da capire seriuscirà a partecipare ad almeno una gara prima della rassegna austriaca. Nel caso in cui dovesse riuscirci, lo slalom di Courchevel del 30 gennaio potrebbe essere la tappa di preparazione perfetta a Saalbach. In alternativa i Mondiali sembrano un obiettivo dialla portata della statunitense.a KillingtonMikaelaè caduta nel gigante di Killington mentre inseguiva la centesima vittoria in Coppa del Mondo.