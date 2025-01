Pronosticipremium.com - Saelemaekers alla Roma, contatti col Milan per la cessione: Ghisolfi e Vitali in città

Si avvicina a grandi falcate una trasferta di Bologna che dovrà dare conferme, dopo la straordinaria vittoria nel derby della capitale. Impossibile però non volgere lo sguardo ad un calciomercato che, dopo una settimana di silenzi, sta finalmente prendendo prepotentemente il via. In uscita Le Fée è partito direzione Sunderland, e in attesa di individuare il sostituto perfetto,è al lavoro per confermare un elemento già presente nella rosa di Ranieri. Quelal quale sono bastate poche partite per convincere addetti ai lavori e tifosi.Un motivo c’era se De Rossi lo aveva voluto fortemente in estate, e solo un brutto infortuniocaviglia, rimediato nell’ultima di DDR contro il Genoa, ne ha limitato l’utilizzo tenendolo fuori per due mesi circa. A cavallo con l’arrivo di Ranieri, il ritorno in campo, e già dalle prime battute, a Londra contro il Tottenham, era chiaro come per i giallorossi valesse come nuovo acquisto in corsa.