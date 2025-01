Sport.quotidiano.net - Rimonta da film: l’Unahotels sbanca Bonn

Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 8 gennaio 2024 – Di partite ormai ne abbiamo viste tante, ma questa avrà per sempre un posto speciale nella bacheca biancorossa. Sotto di 16 in trasferta all’inizio dell’ultimo quarto, con la spia della riserva accesa e il morale sotto i tacchi, la Pallacanestro Reggiana ha dimostrato di avere un cuore direttamente proporzionale agli attributi e – trascinata da un Barford travestito da Michael Jordan e da un Cassius Winston in versione killer – ha zittito la Telekom Dome di, strappandogli di mano gara 1 dei play-in di Champions League. Mercoledì prossimo la Unahotels avrà dunque la possibilità di chiudere la questione al PalaBigi, ma intanto è giusto celebrare un’impresa che ha davvero pochi precedenti. Un’altalena di emozioni clamorosa, perché dopo una partenza perfetta – con Barford che aveva portato Reggio al massimo vantaggio (9-19 dopo 5’) – Priftis aveva frettolosamente mischiato le carte i biancorossi erano crollati di colpo.