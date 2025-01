Sport.quotidiano.net - Nba, Cleveland stoppa la corsa dei Thunder. Fontecchio protagonista

Milano, 9 gennaio 2025- Va ail big match della notte Nba. I Cavaliers interrompono la striscia di 15 vittorie consecutive di Oklahoma City e prolungano la loro, con il conto dei successi di fila che sale a quota 11. La squadra di coach Atkinson si conferma ancor di più la franchigia con il miglior record della lega, imponendosi sul campo amico per 129-122. Decisivi Allen, che chiude il match con una doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi, e Mobley, autore di 21 punti, mentre sul fronterisultano inutili le prestazioni di Gilgeous-Alexander (31 punti), Jalen Williams (25 punti e 9 assist) e Hartenstein (18 punti e 11 rimbalzi). Detroit non si ferma Quinta affermazione consecutiva (non accadeva dal 2019) per Detroit, che espugna il parquet di Brooklyn per 113-98. Fra i protagonisti dell'incontro anche, che realizza 17 punti.