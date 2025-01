Iodonna.it - «Mi dispiace smentire ma tra me ed Eleonora ci lega una solida amicizia con la sua famiglia dato che il papà è stato il mio amato Presidente al Genoa calcio», ha chiarito sui social

Sembrava la prima coppia nata nel 2025, invece ciò cheMarco Borriello edPreziosi è solo una «». A fare chiarezza è lo stesso ex calciatore che, dopo alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, ha voluto dire la sua sul gossip del momento. Marco Borriello, 42 anni, non è innamorato. O, almeno, non lo è della figlia 26nne di Enrico Preziosi, exdele patron di Giochi Preziosi. Amori da archiviare: dai Ferragnez ai Bennifer, le coppie scoppiate nel 2024 X Leggi anche › Coppia: cosa fare se l’ex del tuo partner torna alla carica Marco Borriello paparazzato conPreziosiMarco Borriello edPreziosi sono stati paparazzati da Chi durante una passeggiata per le vie di Milano.