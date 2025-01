Quotidiano.net - Meloni, Musk e il caso della lettera scarlatta. Cosa significa

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 gennaio 2025 – I rapporti personali e l’amicizia con Elon. Le relazioni con la possibilità che l’Italia si affidi a Starlink per il sistema satellitare di telecomunicazioni. Le possibili ingerenze del multimiliardario e la questione “sicurezza nazionale”. La presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa di fine anno, Roma 9 gennaio 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO - - - - - - - - - - - - - - - - - Italian Prime Minister Giorgiaduring the end-of-year press conference, Rome 9 January 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO I legami dicon Trump. La possibile ingerenza di uno degli uomini più ricchi del mondo sulle democrazie europee (e non solo). Le sue entrate a gamba tesa sulle questioni nazionali (come i suoi post su X in materia di immigrazione e Giustizia in Italia).