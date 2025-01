Unlimitednews.it - Meloni “La liberazione di Cecilia Sala bella giornata per il sistema Italia”. L’annuncio: “Vittorio Rizzi nuovo direttore del Dis”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri è stata unaper il, è stata unaper me, non ho provato un’emozione più grande in questi due anni quando ho chiamato la mamma di”. Lo ha detto il premier Giorgia, nel corso della conferenza stampa annuale organizzata a Montecitorio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare.“Su un caso così complesso intervengono moltissimi fattori – ha aggiunto -. Non è un lavoro che ho fatto da sola, intervengono molte questioni, è stato un complesso lavoro di triangolazione diplomatica, con gli Stati Uniti e l’Iran. Non c’è stato un momento di svolta, sono stati messi insieme una serie di tasselli. Le interlocuzioni con l’Iran sono soprattutto di natura diplomatica e di intelligence”.