Panorama.it - «M – Il Figlio del Secolo»: l’ascesa di Mussolini nella nuova serie Sky Original

La storia si fa raccontoevento di Sky, M – Ildel, diretta da Joe Wright e ispirata al bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. Con otto episodi, questa produzione Sky Studios, realizzata da Lorenzo Mieli per The Apartment (gruppo Fremantle), offre una narrazione storicamente accurata e documentata deldi Benito, interpretato da Luca Marinelli. Ladebutta domani, 10 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, promettendo di catturare l’attenzione del pubblico con un cast stellare e una regia magistrale.Ambientata nell’Italia post-Grande Guerra, laprende il via dal 23 marzo 1919, data di fondazione dei Fasci di Combattimento. L’episodio iniziale ci trasporta nel clima di un Paese allo stremo, dove, tra mille difficoltà, dà vita a un movimento rivoluzionario.