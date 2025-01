Linkiesta.it - Lo slow food si fa dinamico

Se stavate cercando una lista di consigli alimentari per sportivi o, viceversa, una guida sui luoghi in cui gustare della buona cucina comodamente seduti a tavola, avete sbagliato pagina. Qui troverete piuttosto dei suggerimenti sui modi più dinamici di godere dell’ottimo cibo, con degustazioni itineranti, quando è necessario spostarsi (correndo, sciando, pedalando) per raggiungere diverse stazioni del gusto, oppure luoghi esclusivi in cui il fine dining è complementare a un’esperienza interamente incentrata sullo sportIl gusto della montagna tra le vigne o sugli sciDopo il Delicious Trail Dolomiti che si svolge ogni anno a settembre e il Valtellina Wine Trail in novembre, ad accompagnare con gusto la stagione sciistica dell’Alta Badia (Trentino-Alto Adige) ci pensa il progetto Sciare con gusto, che si svolge ormai da undici anni, da metà dicembre fino a marzo.