Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Beveren svetta tra le moto dopo 303 km, Ekstroem leader nelle auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15– Sempre la Ford dello svedese Mattiasa guidare le fila di questa speciale.173 km, lo scandinavo comanda in 1:46:28 davanti aldella classifica generale, Henk Lategan, in 1:47:51 su Toyota. Terza la Centuri del francese Serradori (1:49:34).10.12– Vansi conferma il migliore al km 303 di questa speciale con il crono di 3:23:47 a precedere Ross Branch (Hero) in 3:24:31 e l’americano Ricky Brabec (Honda) in 3:25:42. Nono Sanders in 3:32:51 sulla KTM.10:02 CAMION – Macik arriva per primo al rilevamento inaugurale. Il ceco vanta un vantaggio di +46:57 rispetto al connazionale Loprais, secondo davanti a Zala, terzo a +57:22.09:45– Al rilevamento del km 137 Mattiascontinua a comanda questa speciale tra le, firmando il miglior tempo di 1:16:18 davanti al brasiliano Lucas Moraes (Toyota) in 1:18:47 e al sudafricano Henk Lategan (Toyota) in 1:19:02,della classifica generale.