Quotidiano.net - Libia o ‘Liviya’, la Russia sposta il suo hub militare nel bel mezzo del Mediterraneo: Ue e Nato in allerta

Roma, 9 gennaio 2025 - Laal posto della Siria. Mosca ha già scelto il territorio libico come punto principale della sua presenza nel, nonché appoggio sicuro per le sue attività in Africa. Il nuovo regime a Damasco ha cambiato le carte in tavola, e il Cremlino ha quindi deciso di smobilitare armi e uomini dalle storiche basi siriane, navale di Tartus e aerea di Hmeimim. Un trasloco iniziato poco dopo la caduta del regime di Assad e che prosegue tutt'ora, come possono confermare i testimoni oculari dell'atterraggio mercoledì di un aereo da trasportorusso all'aeroporto internazionale di Mitiga a Tripoli. Mosca, con benestare del generale libico Khalifa Haftar, sta trasformando il Paese nel suo hub strategico, aumentando la pressione sulle nazioni Occidentali e continuando nelle sue missioni semi ufficiali in Mali, Repubblica Centrafricana, Sudan e Burkina Faso.