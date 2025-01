Davidemaggio.it - La Volta Buona alza il livello con la poetessa dell’infinito Flavia Vento

Laè in cerca di una sua identità (da due anni), ma nel frattempo Caterina Balivo avrà pensato che un po’ di cultura non guasta. Il programma del primo pomeriggio di Rai 1 pesca così nel magico mondo dell’incredibile la.Ospite della puntata di oggi, è tornata a parlare della connessione con Giacomo Leopardi, rivelata nella sua partecipazione Belve. Laribadisce a Ladi aver avuto un contatto con il poeta di Recanati quando visitò la sua città natale e la sua casa, al punto da ritrovarsi a scrivere una poesia senza rendersene conto proprio perché a guidarle la mano – sostiene – fosse Leopardi.Io ho avuto una connessione . Queste righe le ho scritte io ma, potete giudicare voi, non credo sia stata così in grado di scriverledichiara, prima di leggere tale ‘opera leopardiana by’ dal titolo Giovinetta immortal.