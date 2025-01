Lapresse.it - Kate Middleton compie 43 anni

Primo compleanno da quando ha rivelato la sua lotta contro il cancro per: la principessa del Galles43. Quello del 2024 è stato un ‘annus horribilis’ per la principessa, secondo i media inglesi, che raccontano della sua lotta al cancro ma anche di quella di Re Carlo III. Sono passati molti mesi da quando la principessa ha ammesso di aver subito un intervento all’addome il 16 gennaio 2024.Secondo i media inglesi, il suo compleanno è all’insegna della sobrietà e della famiglia, come d’altronde sono state tutte le sue uscite pubbliche in questo ultimo periodo. Con lei ci saranno, oltre al principe Willia, i tre figli George, di 11, Charlotte, di 9, e Louis, di 6. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)