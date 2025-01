Calciomercato.it - Juventus, previsti nuovi contatti per Araujo: attesa per nuovi passi in avanti | CM.IT

La Juve a caccia di rinforzi, soprattutto in difesa: si scalda l’uruguaianoMentre l’allenatore della, Thiago Motta, prepara sul campo l’importantissimo derby della Mole contro il Torino di Paolo Vanoli, in programma sabato prossimo allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’, impazza il calciomercato.perperinCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Cristiano Giuntoli, l’uomo che guida le trattative bianconere, è molto impegnato nella ricerca di giocatori per rinforzare la rosa falcidiata dagli infortuni, come quelli di Bremer e Cabal. Ed è proprio il reparto difensivo quello maggiormente attenzionato.Il nome che si sta scaldando nelle ultime ore, anche se resistono altre opzioni valide, dopo le notizie arrivate alla fine dello scorso mese di dicembre, è quello di Ronald, 25enne centrale uruguaiano, in possesso del passaporto comunitario.