Jessica Morlacchi lascia il Grande Fratello cosa è successo | perché ha abbandonato la Casa

E' accaduto ieri, durante la diretta di mercoledì 8 gennaio 2025. Nella si sono verificati una serie di episodi che hanno spinto il ad annullare il televoto e a prendere dei provvedimenti. Ilaria, "ed Helena hanno tenuto comportamenti poco consoni e non compatibili con le regole del gioco, mentre gli altri inquilini sono rimasti a guardare in silenzio", si legge sul sito del programma. Così Alfonso Signorini ha annunciato che chi ha compiuto azioni inappropriate avrebbe subito delle conseguenze. E dopo aver ricordato che sono molte le ragioni che portano i concorrenti a partecipare, ha ribadito: "Queste ragioni non giustificano l'incapacità di convivere con intelligenza, rispetto ed empatia tra di voi, con dignità".