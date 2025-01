Lanazione.it - "Il rigassificatore andrà via nel 2026 come previsto"

"L’autorizzazione per ildi Piombino è fino ad aprile. Finché dipende da me, nelnoi ringrazieremo per l’azione importante che ilha svolto, ma l’autorizzazione è per tre anni, poi va via". Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, stoppa il dibattito sulla possibile permanenza a Piombino della Italis Lng (ex Golar Tundra), la nave che riceve il gas naturale (allo stato liquido) che arriva via mare su altre imbarcazioni, per riportarlo allo stato gassoso e immetterlo in un gasdotto. L’arrivo della Golar Tundra a Piombino, nel marzo 2023, fu accompagnato da accese polemiche e, da allora, la Toscana ha più volte ribadito di non volerne prorogare la permanenza oltre il. Ma a frenare l’ipotesi di uno spostamento è arrivata l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Liguria, di una mozione contro il trasferimento dela Vado Ligure/Savona.