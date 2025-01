Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena assesta il primo colpo. Ecco La Gumina, oggi le visite

Ilha il suo nuovo attaccante. Definito ieri l’arrivo di Antonino ladalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, questa mattina sosterrà lemediche e nel pomeriggio si unirà al gruppo e potrebbe quindi già essere utilizzato da Michele Mignani domenica contro il Cittadella. Classe 1996, cresciuto nelle giovanili del Palermo, con il quale ha esordito in serie A nella stagione 2014-2015, in carriera ha vestito anche le maglie di Ternana, Empoli, Como, Benevento e ovviamente Sampdoria. Nel curriculum anche 16 presenze ed una rete con la casacca del Mirandés, serie B spagnola, da gennaio a giugno 2024. In totale ha giocato 147 partite in B e segnato 30 reti a cui vanno aggiunte le 40 gare disputate in massima serie con soli tre gol realizzati. Dotato di buona velocità e fisicità, pur non essendo un gigante, è alto 182 centimetri, Lapredilige il ruolo di prima punta, ma può adattarsi anche a fare la spalla ad un altro attaccante.