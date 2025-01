Biccy.it - Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli a Mediaset: dove li vedremo

Ad un mese e mezzo dall’iconica uscita di scena dia Ballando con le Stelle, lo stilista è pronto per un inaspettato ritorno in tv. Il giurato di Ballando presto sarà in tv, ma non in Rai, ma a, per rilasciare un’intervista esclusiva in un programma delle reti di Berlusconi.Davide Maggio ha rivelato in anteprima che lo stylist sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e che questo week end alla corte della conduttrice ci sarà anche: “non ha mai parlato apertamente di ciò che gli è accaduto negli scorsi mesi. Quanto meno, non lo ha fatto sino ad oggi. Ci risulta, infatti, che il giurato di Ballando sarà ospite a Verissimo nel prossimo weekend per un’intervista tête-à-tête con Silvia Toffanin. Ma mentre scriviamo questo post, ci giunge notizia di un altro ospite dello show pomeridiano del weekend di Canale 5.