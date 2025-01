Ilfattoquotidiano.it - Guè: “Vivo in Svizzera non per ragioni fiscali, ma perché se vogliono rompermi i coglioni almeno devono varcare il confine”

Si intitola “Tropico del Capricorno” il decimo album della carriera di Gué, che contiene quindici tracce inedite. Non mancano gli ospiti e gli amici che duettano con uno dei rappresentanti più importanti dell’hip hop nel nostro Paese. Tra le chicche contenute nell’album un salpe di “Che soddisfazione “di Pino Daniele nel singolo “Oh mamma mia” con Rose Villain)” e “Acqua e sapone” degli Stadio nella traccia “Meravigliosa”. In “Kalispera” ci sono anche Ghali e Tony Effe, “Nei DM” Ernia e Tormento in “Non lo so” si inserisce Chiello. Sono solo alcune delle collaborazioni. Hanno curato le produzioni dell’album Sixpm e Chef P con la partecipazione di Big Fish (“Meravigliosa”), Bassi Maestro (“Nei tuoi skinny”) e la star americana Harry Fraud “(Pain Is Love”).In una intervista a Venerdì di La Repubblica con il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, Guè parla anche del prossimo Festival di Sanremo 2025 dove sarà al fianco di Shablo e Tormento per presentare “La mia parola”.