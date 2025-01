Quotidiano.net - Grande Fratello, nessuna squalifica a Helena e Ilaria. Jessica lascia la Casa

, ma una concorrente ha deciso di abbandonare ilGalassi,Prestes, Shaila Gatta eMorlacchi sono finite, giustamente e doverosamente, sulla graticola nella puntata deldi mercoledì 8 gennaio. Nella prima puntata del 2025 sono state loro tre le principali protagoniste del dibattito. D’altro canto, il lancio del bollitore da parte diPrestes, le continue provocazioni e volgarità diMorlacchi e l’aggressione persino quasi fisica diGalassi proprio nei confronti della modella brasiliana non sono di certo stati comportamenti edificanti. Per non parlare di “Tu hai il putrido dentro” pronunciato da Shaila Gatta proprio nei confronti diPrestes. Insomma, una serie di teatrini che di edificante, anche secondo autori, produzione e conduttore del, non hanno avuto proprio nulla.