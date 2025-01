Thesocialpost.it - Giulianova, cadavere di una donna carbonizzata trovato in strada da alcuni cacciatori: è giallo

Un mistero avvolge, in provincia di Teramo, dove nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio è statoil corpo senza vita di una, in avanzato stato di decomposizione e forse carbonizzato. Il ritrovamento è avvenuto lungo lacomunale Cavoni, in una zona rurale isolata nei pressi di contrada Salinello. Intorno alle 15, un gruppo diha notato il corpo e allertato le autorità.Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Teramo e della Compagnia di, insieme al personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso.Identificazione della vittimaLe condizioni delrendono difficile al momento stabilire l’identità della, la sua età e le cause precise della morte. Ulteriori accertamenti saranno necessari per ricostruire la vicenda.