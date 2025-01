Lanazione.it - Fenomeno in crescita. Gioco d’azzardo, bruciati oltre 360 milioni di euro

Grosseto, 9 gennaio 2025 – Sono 360,2 ididestinati alnel 2023 nel territorio dell’area sociosanitaria grossetana, secondo i dati pubblicati dall’Agenzia Dogane e Monopoli ed elaborati per conto del Coeso dalla Simurg Ricerche. Una cifra che supera di 31diquella dell’anno precedente, che si attestava sui 329di, e che è composta da 199didestinati alla rete telematica e 161dinella rete fisica. Viareggio, blitz della Finanza contro ild'azzardo illegale “Si tratta – dice il presidente del Coeso Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di unpreoccupante. Dal giorno del mio insediamento alla guida del Coeso e in tutte le pratiche messe in campo come sindaco sto puntando a implementare le azioni di contrasto alle ludopatie.