Domani è la ’Bowie Night’ con le foto del Duca a Mosca

Ve lo immaginate David Bowie col suo ciuffo impertinente striato di rosso e quello sguardo obliquo e magnetico, cappotto, borsalino e pantalone crema, girare per? Visitare il Mausoleo di Lenin, posa-ricordo sulla piazza Rossa. E ancor più estraniante – per i passeggeri – pensare a quando sale sulla Transiberiana per raggiungere la capitale sovietica. È il 1976 e ilBianco, post ’Young Americans’ e grande tour a stelle e strisce, è a Berlino durante l’Isolar Tour in cui si promuoveva ’Station to Station’ e decide di fare una gita acon l’amico Iggy Pop. E ilgrafo che lo stava seguendo nei concerti, l’americano Andrew Kent, immortala tutta questa esperienza davvero bizzarra, perché la ‘gita’ durerà pochi giorni, tre di viaggio per arrivare, un giorno ae ritorno. Quel serviziografico è diventato una mostra di Ono Artein Russia’ (mai passata a Bologna, sì in alcune altre città italiane, Milano e Napoli) esarà proposta in digitale, ovvero con i 60 scatti proiettati, al Gallery 16 in occasione della miticache cade proprio il giorno della morte del White Duke.