Coppa Italia Primavera il programma dei quarti di finale | Inter scherzo del destino

L’ha vinto contro il Bologna per 1-0 al suo primo turno di. Ildeidimette i nerazzurri di fronte ad unodel– I RISULTATI DEGLI OTTAVI DIAtalanta-Empoli 2-0-Bologna 1-0Roma-Lecce 1-2Cagliari-Torino 2-0Fiorentina-Monza 1-0Milan-Genoa 2-1 (dcr)Lazio-Juventus 0-1 (dcr)Sassuolo-Hellas Verona 2-1 (dcr)PASSAGGIO DEL TURNO – L’ha così superato l’ostacolo Bologna all’esordio in. È bastato il gol nel primo tempo di Matteo Venturini alla sua seconda firma stagionale. Il centrocampista ha saputo sfruttare al meglio l’assist preciso di Mike Aidoo, tra i migliori in seguito al ritorno dal viaggio in Arabia Saudita con la Prima Squadra. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno sofferto poco, si sono difesi bene e hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine dei 90 minuti.