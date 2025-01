Come guardare canali e orari

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-09 16:47:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals:Uno dei migliori fine settimana della stagione, quello con il terzo turno della FA Cup, è ormai alle porte.Ci sono una serie di giochi dacomodamente dal tuo salotto.Ecco il programma di ciò che è disponibile e i(tutti gliGMT del Regno Unito).GiovedìEverton-Peterborough United, 19:45 (in diretta su BBC iPlayer)VenerdìAston Villa-West Ham United, 20:00 (diretta su ITV1)SabatoLiverpool-Accrington Stanley, 12:15 (in diretta su ITV1)Manchester City-Salford City, 17:45 (in diretta su BBC One e iPlayer)Leeds United-Harrogate Town, 17:45 (in diretta su BBC iPlayer)DomenicaTamworth-Tottenham Hotspur, 12:30 (diretta su ITV1)Arsenal-Man Utd, 15:00 (in diretta su BBC One e iPlayer)Newcastle United-Bromley, 15:00 (in diretta su BBC iPlayer)LunediMillwall-Dagenham e Redbridge, 19:45 (in diretta su ITV4)