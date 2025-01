Iltempo.it - Cecilia Sala spunta nel video di Tony Effe: il cameo nascosto | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Ad accogliereall'aeroporto di Ciampino insieme alla famiglia della giornalista che era detenuta in Iran, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani c'era anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E in queste ore èto dagli archivi online un vecchiodi, il trapper che Gualtieri ha escluso dal concerto di Capodanno al Circo Massimo, in cuifa una comparsata. Era il 2017 e con la Dark Polo Gang, il gruppo diai tempi, nelclip di "Caramelle" appare proprio. Ildell'allora 22enne, romana come il rapper, dura una manciata di secondi e mostra la giovane nei panni di una esponente di una gang di donne intente a "trafficare" caramelle, riferimento per nulla velato a sostanze stupefacenti. Nel testo non mancano frasi forti e contenuti sessisti, gli stessi che porteranno Gualtieri a escludere in extremisdal Capodanno di Roma scatenando un vespaio polemiche.