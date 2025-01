Lettera43.it - Cecilia Sala: «Cuore pieno di gratitudine, in testa ho chi ancora non vede il cielo»

Leggi su Lettera43.it

«Ho la fotografia più bella della mia vita, ildi, inquelli che alzando lo sguardo non possonore il. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie», lo scrive giovedì mattina su Instagram, pubblicando la foto dell’abbraccio con il compagno e giornalista Daniele Raineri dopo l’atterraggio a Ciampino. Mercoledì 8 gennaio, dopo 21 giorni di detenzione nel carcere di Evin in Iran,è tornata in Italia. La giornalista italiana è stata rilasciata grazie a intensi sforzi diplomatici e di intelligence da parte del governo italiano, con la collaborazione degli Stati Uniti. Atterrata a Ciampino verso le 16.30, è stata accolta dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, oltre che dai genitori e dal compagno.