Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Beto si allontana: l’alternativa dal West Ham

Leggi su Pronosticipremium.com

Il 2025 è iniziato come meglio non poteva per la. I giallorossi hanno infatti battuto per 2-0 la Lazio, in un derby giocato ad alta intensità e vinto con merito grazie ad un super primo tempo. L’obiettivo è rimanere su questa strada e continuare a risalire la classifica, avvicinandosi sempre di più al 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini stanno preparando con cura la prossima gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Dietro le quinte, però, la dirigenza vorrebbe delineare il piano per quanto concerne la sessione invernale di.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi, che diano linfa vitale alla rosa. Oltre alla corsia destra, il dirigente francese dovrebbe puntellare la fase offensiva, portando sotto l’ombra del Colosseo un centravanti di scorta, una riserva di Artem Dovbyk.