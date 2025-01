.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, “voglio vedere una reazione”

Parla il neomister Mauro Antonioli: “ho voglia di riscattare l’ultima esperienza negativa e non stravolgerò il lavoro di Clementi. Le motivazioni contano più della tecnica”, – 9 Gennaio 2025 – Presentato alla stampa alle 14 di giovedì 9 gennaio Mauro Antonioli, il nuovo tecnico della.“Lo abbiamo scelto perché lo riteniamo la persona giusta per proseguire il lavoro di Aldo Clementi, a cui mando un saluto affettuoso. Ha lasciato un segno profondo nella”, ha sottolineato il direttore sportivo Roberto Moroni che si è poi detto dispiaciuto per le dimissioni del vice allenatore Fabio Giulietti (al suo posto Andrea Lazzari, che era già nello staff come collaboratore tecnico. “Ho appreso molto in questi mesi”, sottolinea l’ex Atalanta) e del prepratore dei portieri Andrea Argentati (vagliati un paio di nomi per la sostituzione) mentre il preparatore atletico Massimo Massi alla fine ha deciso di rimanere (“cercheremo di dare continuità al lavoro già svolto”, evidenzia).