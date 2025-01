Thesocialpost.it - Bonifici istantanei senza costi extra, da oggi le nuove regole

Da, giovedì 9 gennaio, icosteranno come quelli ordinari. Leeuropee eliminano iper rendere i pagamenti digitali più convenienti e accessibili.Leggi anche: Arriva il “Bonus bollette 2025”: i requisiti e come richiederlo. Vale per luce, gas e acquaCosa cambia per i clientiI, che consentono di trasferire denaro in pochi secondi e rendono immediatamente disponibile la somma sul conto del destinatario, non avranno più commissioni aggiuntive. Fino a ieri, queste operazioni potevano costare anche 2 o 3 euro in più rispetto aiordinari, scoraggiando molti clienti dal loro utilizzo.Da, invece, tutte le banche dell’area Euro dovranno applicare lo stesso costo deitradizionali. In alcuni casi, se il servizio della banca non prevede commissioni per iordinari, anche quellipotrebbero diventare gratuiti.