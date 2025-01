Oasport.it - Biathlon, la Coppa del Mondo riparte da Oberhof nel segno di Johannes Bø e Franziska Preuss. L’Italia cerca il primo podio

Leggi su Oasport.it

Ladeldida, dove da oggi andrà in scena la quarta tappa della stagione. In realtà, il mese di gennaio è quello meno pesante nell’economia della lotta per la Sfera di cristallo, poiché sono previste solo 6 gare, contro le 8 di dicembre e le 7 di marzo. A febbraio, invece, spazio ai Mondiali che ormai non valgono più per la classifica generale.Una graduatoria assoluta con due monarchi. Uno atteso, l’altra meno. Come preventivabile,Thingnes Bø comanda nel settore maschile, seppur senza sbaragliare il campo. Il trentunenne norvegese vanta 115 punti di vantaggio su Sturla Holm Lægreid, il quale ha la sfortuna di essere contemporaneo di un fenomeno assoluto. Lo scenario è ormai conclamato e il quasi ventottenne di Bærum rischia di passare alla storia come uno dei più forti biathleti a non essersi mai fregiato della Sfera di cristallo (ruolo attualmente recitato da Ricco Gross o da Frode Andresen, a seconda di come la si vuole vedere).