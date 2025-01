Biccy.it - Accusa di Lorenzo al Grande Fratello, poi minaccia di andarsene

Leggi su Biccy.it

Nessuna “rivolta” come avevano programmato, ieri i gieffini sono stati tranquilli nonostante Helena Prestes non sia stata squalificata. In diversi avevano dichiarato che se Helena non fosse uscita avrebbero in qualche modo protestato o addirittura sarebbero usciti, ma nulla di tutto questo è successo, solo Jessica Morlacchi una volta avvisata che sarebbe finita al televoto ha deciso di ritirarsi.Spolverato si è limitato a dire di non essere d’accordo con la decisione presa dal, ma nulla di più. Stamani però il modello ha mosso un’precisa al GF.si è chiesto come mai Helana “è tutelata” e ha tirato in ballo il suo passato nelle favela.Nella suaSpolverato non solo parla di “tutela”, ma dice che nella ricostruzione dei fatti che abbiamo visto in puntata mancano dei pezzi di quello che avrebbe detto e fatto Helena.