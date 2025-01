Lanazione.it - Va in questura per una notifica e scoprono che è l’autore di un furto in casa

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 8 gennaio 2025 - Scoperto dalla polizia come presunto autore di unin abitazione a Pistoia grazie al vistoso tutore indossato alla gamba destra. Il tutore è stato rilevato dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza dellada dove aveva portato via un pc portatile, un navigatore gps e una macchina fotografica. Ora per l'uomo, un 47enne, è scattato il divieto di dimora nella provincia di Pistoia, misura eseguita dalla polizia ed emessa dal gip su richiesta della procura a seguito dell'indagine condotta dalla squadra mobile. Circa un mese dopo il fatto, ormai a piede libero, il 47enne si è presentato negli uffici della squadra mobile perché doveva esserglito un provvedimento. In tale circostanza mostrava un particolare evidente: un tutore alla gamba destra.