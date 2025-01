Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-01-2025 ore 13:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a giornalista italiana Cecilia sarà detenuti in Iran dal 19 dicembre è stata rilasciata lo ha confermato Palazzo Chigi spiegando che l’aereo con la tale Decollato da Teheran Grazie tanto lavoro sui canali diplomatici di intelligence nella nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità italiane che sta rientrando in Italia spiega il comunicato l’aereo arriverà Ciampino intorno alle 15:30 il direttore dell’aise Giovanni Caravelli è andato personalmente a Teramo Per prendere Cecilia sala voltiamo pagina il presidente eletto negli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare della annessione del degli Stati Uniti della notte ha condiviso sul tuo Social trovato una nuova mappa degli Stati Uniti che incorpora il Canada come sul territorio scrivendo o Canada in un altro posto immagini degli Stati Uniti e del ricoperti della bandiera americana a te lettrice martedì Trump ha minacciato di fare la forza economica per annettere il Canada torniamo in Italia la sanità siciliana di nuovo nell’occhio del Ciclone ancora una volta siamo a Palermo ancora una volta denunciare l’accaduto sono i familiari delle vittime una figlia che ha perso il padre all’ospedale Villa Sofia dove l’uomo non è arrivato prima di Natale a causa di una frattura alla spalla provocata da una il decesso si è verificato dopo 17 giorni di attesa per un intervento chirurgico differenti hanno presentato un esposto sul caso indagano i PM la vittima Giuseppe Barbaro aveva 73 anni e tante le dichiarazioni di ottima salute prima del Ricovero un uomo di 35 anni già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato dopo aver tentato di capire una bimba di 2 anni nel quartiere San Pasquale l’uomo si sarebbe avvicinato a una giovane mamma che passeggiava con la figlioletta e avrebbe afferrato la bimba per un braccio tentando di portarla via la donna mettendosi urlare attirato l’attenzione i passanti che hanno messo in fuga l’uomo poi arrestato i fatti risalgono al pomeriggio del 2 gennaio un uomo di 48 anni si è impiccato in casa a Palermo perché non avrebbe retto le sorti che sarebbero state messe in atto dalla figlia sedicenne dal fidanzato diciassettenne andata avanti per mesi i due sono stati arrestati con l’accusa di estorsione aggravata istigazione al suicidio il giovane oggi maggiorenne in cella nel carcere minorile Malaspina di Palermo ieri lei in una comunità a Catania l’udienza si terrà il 26 marzo così riporta il Giornale di Sicilia e ci fermiamo qui avuto un augurio di un buon proseguimento di ascolto restate in altra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa