Trump spinge sulle annessioni | Questa è la nuova mappa degli Usa Ma Europa e Canada fanno muro

Bruxelles, 8 gennaio 2025 – Tutti contro The Donald. Ai Paesi europei, le esternazioni del presidente su una possibile conquista dello Stretto di Panama, dele della Groenlandia non sono piaciute proprio. Anche perché, il tycoon ha pensato bene di rincarare la dose e di postare sul suo social, Truth, unadel Nord America tutta a stelle e strisce. A prendersela, sono stati in primo luogo i diretti interessati. Il premier canadese ha ribadito secco: “Non c’è la minima possibilità che ildiventi parteStati Uniti”. Secondo il presidente eletto, una parte del popolo del Paese nordamericano non vedrebbero l’ora di fare il contrario. Decisa anche la reazione della Groenlandia, che sta cercando di smarcarsi dalla stessa Danimarca, che attualmente è un territorio danese autonomo e che, oltre a cercare di smarcarsi da Copenaghen, è alle prese con ‘l’invasione’ del figlio di, Donald Jr, sull’isola di ghiaccio ufficialmente per ‘motivi privati’, ma la cui presenza sembra avere poco di turistico.