Strage di Altavilla Milicia, chiuse le indagini. Attesa per la decisione della Cassazione su Angelo Barreca

“Volevo liberarli dai demoni”. Cosìaveva confessato il massacromoglie e due figli. torturati e uccisi lo scorso febbraio in una sorta di assurdo rito di purificazione. Lesull’orrore subito a(Palermo) da Antonella Salomone e i suoi due figli Kevin di 16 anni ed Emmanuel di 5 sono statecome scrive l’edizione palermitana di Repubblica. La donna fu uccisa e il suo corpo bruciato e seppellito in giardino. Il figlio più grande era stato seviziato ed era morto per asfissia da incaprettamento mentre il più piccolo era stato ucciso con un phon.L’avviso di conclusioniè stato notificato ai tre indagati maggiorenni:, marito e padre delle vittime, Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia di palermitani considerati i registi del massacro d’inizio febbraio 2024.