Movieplayer.it - Scrubs: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Leggi su Movieplayer.it

Il cast, il legame con Med School e il mitico Sacro Cuore: Bill Lawrence svela le prime anticipazioni sull'atteso ritorno dell'amato medical comedy. Partiamo da una curiosità: la soundtrack di, oltre la memorabile sigla I'm No Superman di Lazlo Bane, ha subito nel corso degli anni numerosi cambiamenti per via di questioni legate al copyright. La versione originale, o meglio, i brani originariamente scelti, sono stati modificati successivamente nelle release home video o streaming. Da questo appunto, una delle novità 2025 riguardante l'amatissima serie (che non definiremo mai sit-com) ideata da Bill Lawrence che, ormai è ufficiale lo sviluppo, avrà una. Lo stesso Lawrence, nel corso di una recente intervista, ha spiegato che tra i presupposti di partenza c'è proprio .