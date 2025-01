Metropolitanmagazine.it - SAG Awards 2025: ecco tutte le nomination che anticipano la corsa agli Oscar

La stagione dei premi entra nel vivo con l’annuncio delleai SAG, un evento chiave per prevedere i protagonisti della notte degli. Nonostante le difficoltà causate dincendi a Los Angeles, che hanno costretto gli organizzatori a rinunciare all’annuncio in diretta, l’attesa per i nomi in gara non è stata meno emozionante. Dopo i Golden Globes,les che aspettavamo.SAG: leal completo per le performance sia al cinema che in televisione (questa volta annunciate via comunicato stampa)Confermate via comunicato stampa, leoffrono uno spaccato delle migliori performance dell’anno, sia al cinema che in televisione. Quest’anno, la competizione si preannuncia serrata, con poche certezze e tante sorprese che potrebbero ribaltare le aspettative.