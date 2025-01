Gamberorosso.it - Ricordi di quando si fumava al ristorante. Come abbiamo fatto a sopportarlo per così tanto tempo?

Il 10 gennaio del 2005,è entrata in vigore la legge Sirchia, è stato un brutto giorno per i fumatori. Con l'articolo 51 della legge (n. 3 del 16 gennaio 2003) è stato esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi. Compresi bar, ristoranti e trattorie. Via libera a sigarette, pipe e sigari solo nei locali riservati ai fumatori e nelle abitazioni private. La fine del mondo e di una delle più formidabili gioie della vita per i tabagisti. Una rivoluzione liberatoria per i non fumatori.sinei cinema e nei ristorantiPer gli Zoomers e soprattutto per la Generazione Alpha, con tutti e due i piedi nel XXI secolo, la situazione attuale è la normalità. Sono nati in un’epoca in cui nessuno ti spippetta in faccia in locali pubblici. Ma chi è nato negli anni Novanta e quelli precedenti ricorda benissimo i cinema saturi di fumo grigio-azzurrino che saliva fino ad annebbiarti la vista e a farti bruciare gli occhi.