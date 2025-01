Perché è importante la visita oculistica | una prevenzione da non sottovalutare

Leggi su Ilfaroonline.it

La vista è uno dei sensi più importanti per il nostro benessere quotidiano, eppure spesso viene messa in secondo piano. Molti di noi non si rendono conto dell’importanza di prendersi cura degli occhi finché non si presentano problemi evidenti. È quindi fondamentale sottoporsi a controlli oculistici regolari, che possono aiutare a prevenire e diagnosticare precocemente malattie oculari potenzialmente gravi.In Italia, oltre 6 milioni di persone affrontano disturbi visivi come cataratta, glaucoma e maculopatia. Queste condizioni non solo compromettono la qualità della vita, ma possono anche portare a conseguenze devastanti se non vengono trattate per tempo. Ignorare i segnali di allerta o rimandare le visite può portare a un deterioramento della visione, con il rischio, nei casi più estremi, di perdere completamente la capacità di vedere.